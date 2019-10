Casal suspeito de realizar assaltos no bairro Henrique Jorge é preso pela polícia

Um homem de 22 anos e uma mulher de 19 anos foram presos suspeitos de relaizar assaltos no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (21).

Segundo a Polícia Militar, o casal foi capturado por agentes do Raio na Rua Silveira Filho, após denúncias de assaltos na região. Durante a abordagem, foi encontrado com a dupla um revólver municiado e dois aparelhos celulares que haviam sido roubados.

Os suspeitos estavam em uma motocicleta e foram encaminhados para o 10º Distrito Policial, no bairro Antônio Bezerra. Os dois foram reconhecidos pelas vítimas e serão autuados por roubo e porte ilegal de arma.

Conforme a PM, a moto usada nas ações criminosas pertence ao dono de uma oficina mecânica onde um veículo da família do suspeito está sendo consertado. O mecânico informou para a polícia que emprestou a motocicleta para o cliente após ele solicitar a entrega do carro, que não estava com o serviço concluído. A moto foi devolvida ao proprietário.