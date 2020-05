Casal suspeito de guardar drogas e armas para grupo criminoso é preso em Crateús

Um casal suspeito de armazenar armas e drogas dentro de casa para um grupo criminoso foi preso nesta terça-feira (5), no município de Crateús, no Ceará. A polícia encontrou quatro revólveres escondidos em um fundo falso dentro de um guarda-roupa e cerca de 5 kg de entorpecentes em uma bolsa.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, após investigações realizadas pela Delegacia Municipal de Independência, os policiais chegaram à residência do casal, que fica situada no bairro Cohab. Durante as buscas no interior do imóvel, foram encontrados 2,4 quilos de maconha, 1,4 quilo de crack e 742 gramas de cocaína, além de três pistolas de calibres 22, 25 e 765 e de uma espingarda calibre 28 e 37 munições.

Os dois foram conduzidos à Delegacia Regional de Crateús, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo. A Polícia Civil segue com as investigações para capturar outras pessoas envolvidas em ações criminosas e que são ligadas à dupla presa.