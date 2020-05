Casal suspeito de assaltos é preso após ser flagrado com motocicleta roubada na Capital; veja vídeo

Um casal suspeito de praticar assaltos com uma motocicleta roubada foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na última quinta-feira (21), no bairro Itaperi, em Fortaleza, após ser flagrado por câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). José Vieira Nascimento, de 30 anos, e Maria Juliana Nascimento Alves, 25, foram levados à delegacia.

Conforme a Secretaria da Segurança, uma equipe da PM iniciou as buscas pelos suspeitos após receber informações da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) de que o casal praticava assaltos no bairro Montese.

No vídeo, é possível ver os suspeitos, já no Itaperi, saindo de um posto de combustíveis. Em seguida, os agentes capturaram José Vieira e Maria Juliana. Com eles, os policiais apreenderam um revólver calibre 22, carregado com sete munições intactas, um aparelho celular e a motocicleta - que constava como roubado no Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia), também da SSPDS.

Após dar voz de prisão, a PM levou o casal e o material apreendido para o 25º DP (Vila União), onde a dupla foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e receptação. A Polícia Civil investiga o envolvimento dos suspeitos em outras ações criminosas.

A Pasta salientou ainda que a população pode ajudar nas investigações da Polícia, ao repassar informações sobre os crimes, por meio do número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou pelo telefone (85) 3101-3529, do 25º DP. Conforme a Instituição, o sigilo e o anonimato são garantidos.