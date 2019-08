Casal morto foi jogado de serra em Itaitinga e encontrado com marcas de violência nos corpos

Os familiares de um dos homens encontrados mortos na Serra do Cruzeiro, em Itaitinga, nesta segunda-feira (5), contaram com ajuda de populares para procurar o filho, que não dava notícias desde o domingo (4). O rapaz de 26 anos, Erenilson Moreira Cavalcante, foi encontrado morto junto com o companheiro, Guilherme Pereira de Sousa. Os corpos foram jogados do alto da serra e resgatados por bombeiros com ajuda de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Segundo a polícia, ambos apresentaram "lesões que podem ser decorrentes de arma de fogo ou de objeto perfurocortante". De acordo familiares de Erenilson, há suspeita de que ele tenha sido atingido na cabeça. Já Guilherme teria sofrido golpes de faca. As causas da morte ainda são investigadas pela Perícia Forense.

Os dois foram mortos dentro de uma espécie de gruta, no alto da serra, e depois, os corpos foram jogados para baixo, informou Ereni Cavalcante, irmã de Erenilson, que fez o reconhecimento do corpo do irmão. Segundo ela, o laudo cadavérico deve sair em sete dias.

Erenilson era vigilante na Prefeitura de Itaitinga. Ele saiu de casa, no Bairro Ponta da Serra, junto com o companheiro Guilherme, em direção à região da mata, no sábado (3). No dia seguinte, quando deveria retornar ao trabalho, não apareceu, e a família pediu ajuda de populares para procurar os dois.

“De manhã procurei na casa dele, ele não tava. Domingo era dia dele ir trabalhar, ele trabalha de vigilante na prefeitura, ele não foi. Sempre ele subia a serra. Eu dava conselho, 'rapaz, é perigoso'. Mandei dois meninos lá, aí acharam os dois mortos. Meu menino era um menino bom, todo mundo gostava dele. Não sei por que aconteceu isso”, contou o pai de Erenilson, Evandro Cavalcante.

O caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Itaitinga.