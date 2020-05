Casal em fuga bate em dois carros na Bezerra de Menezes e termina preso

Um casal em fuga bateu em dois carros e terminou preso após perseguição na Avenida Bezerra de Menezes, no bairro São Gerardo na tarde deste sábado (2). Os dois suspeitos foram encaminhados para o 34º Distrito Policial.

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a ocorrência teve início após uma composição do 5º Batalhão Policial Militar receber via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) uma denúncia de roubo de veículo.

A polícia localizou o carro na Avenida Mister Hull, com auxílio das câmeras do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia), e deu ordem de parada, que foi desobedecida.

Os agentes perseguiram o carro até o Bairro Antônio Bezerra, porém, os suspeitos fizeram um retorno, o condutor perdeu o controle do carro e colidiu em outros dois veículos.

Após o acidente, os policiais interceptaram o carro roubado e capturaram um homem de 29 anos e uma mulher de 19 anos. O casal e os condutores dos carros atingidos tiveram apenas ferimentos leves.