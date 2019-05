Casal é preso no Quintino Cunha com parte de carga de celulares roubada em aeroporto de Porto Alegre

A Polícia Civil do Ceará recuperou parte de uma carga de celulares roubada do aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, em uma residência no Bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, nesta quarta-feira (16). Um casal que estava em posse de cerca de 100 celulares pertencentes à carga foi preso. O crime aconteceu no último mês de fevereiro, quando cerca de 9 mil aparelhos foram roubados.

Os suspeitos disseram à polícia que os celulares foram adquiridos com um fornecedor de São Paulo. Segundo o delegado Diego Barreto, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas do Ceará, o casal chegou a obter cerca de 300 celulares, mas a maior parte foi vendida.

O delegado afirma, ainda, que há indícios de que existe uma organização criminosa interestadual envolvida no caso.

“Eles afirmam que foi a primeira vez que adquiriram produtos desse fornecedor. A investigação quer saber se o fornecedor enviou para outros locais do Ceará. Do que foi apurado até o momento, temos indícios de que se trata de uma quadrilha interestadual. Resta comprovar se o casal faz parte diretamente ou só adquiriu os produtos”, salientou Barreto.

O casal foi autuado por crime de receptação qualificada.

De acordo com o delegado, a polícia aguarda que alguns compradores compareçam à delegacia e apresentem os celulares "por livre e espontânea vontade", para evitar que sejam responsabilizados criminalmente.

“Ao adquirir esses celulares por um preço abaixo de mercado, um cidadão pode, sim, ser enquadrado no crime de receptação. Por isso, deve-se ter o maior cuidado ao adquirir esse tipo de produto eletrônico, tem que se exigir a nota fiscal, saber a origem e desconfiar sempre se o preço é abaixo do mercado”, frisa o titular.

Roubo em terminal de cargas

O roubo dos celulares ocorreu no Terminal de Cargas Doméstico da companhia aérea Latam, no aeroporto de Porto Alegre, na madrugada do dia 26 de fevereiro deste ano. Seis homens invadiram o local após renderam, em casa, o dono de uma transportadora que presta serviço ao aeroporto. A Polícia Civil de Porto Alegre afirmou que cerca de 9 mil celulares foram roubados.

Até o momento, pelo menos sete pessoas já foram presas, suspeitas de envolvimento no crime.