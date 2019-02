Casal é preso em Juazeiro do Norte por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no Cariri 

Um casal suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas na região do Cariri, foi preso na manhã desta segunda-feira (18), em Juazeiro do Norte, no Ceará. Com a dupla, foi apreendida a quantidade de mais de 1 kg de maconha.

Segundo a polícia, a mulher identificada como Maria Mércia Lopes Morais, de 20 anos, com passagem pela polícia por tráfico de drogas e o suspeito, identificado como Francisco Igor Galdino, 22, com antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, são os responsáveis pelos mais de 6 kg de drogas encontrados no bairro Santa Tereza, em Juazeiro do Norte, em novembro de 2018.

Para chegar até o casal, a Polícia Civil solicitou um mandado de prisão preventiva ao Poder Judiciário local, que foi prontamente atendido.

Com a determinação em mãos, policias do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas saíram em busca dos suspeitos e prenderam a mulher em casa.

O esposo dela, tentou fugir ao perceber a apoximação dos agentes, mas foi detido nas proximidades da residência.

Os dois foram conduzidos para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Além dos cumprimentos dos mandados, a dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.