Casal é preso em flagrante e 13 quilos de drogas são apreendidos em Fortaleza

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (14) por agentes do Grupo Tático Rodoviário (GTR) do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE). Os dois foram capturados em dois pontos diferentes da Capital, após o primeiro detido denunciar a segunda.

e a mulher de 25 anos presa no Bairro Pedras.

De acordo com o BPRE, o homem identificado como Lindemberg Fernandes Grangeiro, 26 anos, foi abordado em uma blitz no Bairro Jangurussu em atitude considerada suspeita. Com ele, os agentes encontraram uma pequena quantidade de cocaína e uma quantia em dinheiro não informada. Os policiais o interrogaram e ele disse que iria buscar mais drogas com uma mulher no Bairro Pedras.

Os agentes foram até o local e encontraram a suspeita, Maria Thais Paiva, de 25 anos, com um tablete de maconha. Ao irem à casa dela, no mesmo bairro, foram encontrados 12,9 quilos de maconha, 353 gramas de cocaína, duas balanças de precisão e uma quantia em dinheiro.

Ainda segundo a polícia, Lindemberg tem antecedentes criminais por crime de trânsito e Maria Thais por tráfico de drogas e receptação. Os dois foram encaminhados para o 30º Distrito Policial, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.