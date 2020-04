Casal é preso em flagrante ao comercializar medicamento abortivo em Sobral pelos Correios

Um casal foi preso em flagrante com 130 comprimidos abortivos nesta terça-feira (28), no município de Sobral. Os suspeitos foram localizados após um mês de investigações das delegacias Regional e Municipal da cidade, quando tentavam enviar material ilícito pelos Correios.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), policiais de outros estados, para onde o medicamento ilegal era comercializado, também participaram das investigações.

Os suspeitos foi identificado como Adriana dos Santos Viana, 25 anos e Antônio Azevedo Parente, de 54 anos e com antecedentes criminais por crime contra a incolumidade pública, uqando pessoas são expostas a perigo ou risco coletivo.

Adriana Viana foi presa em flagrante quando tentava enviar pelos Correios nove ampolas do medicamento para outras . O comparsa foi capturado em seguida com outros 130 comprimidos de Cytotec, remédio proibido no Brasil por conta das suas propriedades abortivas.

O casal foi autuado pelo crime de periclitação da vida ou saúde, com pena prevista em 10 a 15 anos de prisão e multa. A Polícia Civil de Sobral segue investigando o caso com o objetivo de identificar outros envolvidos.