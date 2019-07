Casal é preso e adolescentes são apreendidos com drogas em Maracanaú

Um casal foi preso e três adolescentes foram apreendidos com drogas no Bairro Jereissati 3, em Maracanaú, na noite desta quinta-feira (25).

De acordo com a polícia, uma equipe do moto patrulhamento do Raio estava passando pela região quando o grupo correu para dentro de beco ao ver os agentes.

Os policiais pediram apoio, entraram no local e conseguiram apreender dentro de uma casa onde os suspeitos estavam escondidos cocaína, pedras de crack, dinheiro, aparelhos celulares e outros objetos.

O grupo foi detido e encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú. O casal foi autuado por formação de quadrilha, aliciamento de menores e tráfico de drogas.