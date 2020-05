Casal é preso com armas de fogo e quase 5 kg de drogas em operação da Polícia Civil em Independência

Um casal foi preso em flagrante, nesta terça-feira (5), portando armas de fogo e quase 5 kg de drogas durante uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), no município de Independência, localizado no Sertão de Crateús, no interior do Estado. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia. O material apreendido, que, segundo a corporação, pertencia a uma organização criminosa.

De acordo com a Polícia Civil, após realizarem uma busca na propriedade do casal, os agentes encontraram três pistolas, de calibres 22, 25 e 765, cada; uma espingarda calibre 28 e 37 munições; além de 2,4 kg de maconha, 1,4 kg de crack e 742 gramas de cocaína.

A operação, conforme o órgão, foi realizada a partir de investigações da Delegacia Municipal de Independência e do Núcleo Avançado de Inteligência da Delegacia Regional de Crateús (NAI/Crateús). Os suspeitos e as apreensões foram levados para a Delegacia Regional de Crateús, segundo a própria repartição.