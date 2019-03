Casal é preso com 1,5 kg de cocaína dentro de mochila em Baturité 

Um casal foi preso em flagrante, na última quinta-feira (21), com 1,5 kg de cocaína escondida dentro de uma mochila, no bairro Putiú, em Baturité. Além da droga, a polícia apreendeu dois celulares e uma quantia em dinheiro em posse do casal.

Geisa Martins Rodrigues, de 19 anos, e João Batista Freire Serafim, 21, estavam na praça pública Doutor Osmar Marinho, quando uma equipe da Polícia Militar (PM) avistou os dois em atitude suspeita e resolveu fazer uma abordagem. Ela tinha acabado de chegar ao local na garupa de uma motocicleta, com uma mochila nas costas. Ao desembarcar do veículo, a mulher foi direto ao encontro do suspeito.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), quando avistaram os policiais, antes mesmo da abordagem, os dois esboçaram sinais suspeitos que chamaram a atenção. Já na abordagem, foram encontrados 1,530 kg de cocaína, distribuída em duas embalagens de plástico, além de dois celulares e uma quantia em dinheiro.

O casal foi encaminhado para a Delegacia Regional de Baturité e autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. João Batista já respondia um processo criminal por tráfico de drogas. Geisa Martins não tinha passagem pela polícia.