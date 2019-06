Casal é condenado por morte de empresário em 2015

O casal Claudênia da Silva Rodrigues e Thiago Almeida Gomes foram condenados a 14 e 15 anos de reclusão, respectivamente. Eles são acusados de matar o empresário Antônio Rivadávio Teixeira Moreira, o 'Riva', em março de 2015. O julgamento foi encerrado na madrugada desta quinta-feira (6) no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza.

A ré Claudênia da Silva Rodrigues, ex-companheira da vítima, foi apontada como mandante do crime, já o namorado dela, Thiago de Almeida Gomes, foi considerado o autor das facadas. As penas devem ser cumpridas inicialmente em regime fechado. A sentença foi proferida pelo juízo da 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza.



A dupla respondia por homicídio triplamente qualificado, com motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.



Crime



Rivadávio Teixeira foi encontrado com uma faca cravada no peito no apartamento em que morava, na Avenida Luciano Carneiro, Vila União, no dia 28 de março de 2015,



Imagens de câmera de segurança mostram Claudênia e um homem em uma motocicleta deixando o prédio naquela manhã. Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), Claudênia facilitou o acesso de Thiago ao local, deixando a porta da residência destrancada. O homem desferiu 14 facadas contra o empresário.



O casal foi capturado no mês seguinte pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). De acordo com o órgão, o crime teria sido motivado pelo pagamento de um seguro de vida.