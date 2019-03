Casal é capturado por tráfico de drogas em Paracuru

Uma mulher foi presa em flagrante e um adolescente apreendido, na tarde da última segunda-feira (25), no município de Paracuru, suspeitos de traficarem drogas na região. Eles foram capturados no interior de uma residência no bairro Campo Semente 1, onde comercializavam os entorpecentes.

Equipes da Companhia de Policiamento de Rodas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram informados de que uma residência, no bairro Campo Semente 1, servia de ponto de venda de drogas. Ao chegarem no local, eles notaram uma mulher, identificada como Ana Karina Andrade Alves, de 22 anos, correndo em direção ao quintal com um pacote nas mãos e deram sinal de parada.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma balança de precisão, R$ 700 e papelotes de maconha e crack, já prontos para revenda. Além da mulher, um adolescente de 16 anos, que seria companheiro dela, estava no local. Os dois foram encaminhados para a Delegacia Regional de Itapipoca.

A Polícia autuou Ana Karina em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores. Ela não tinha passagem pela polícia. Um ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas foi registrado contra o adolescente.

A Delegacia Municipal de Paracuru ficará à frente do caso.