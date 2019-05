Casal é atropelado por motociclista na Aerolândia

Um casal foi atropelado por uma moto na Avenida Raul Barbosa, no Bairro Aerolândia, na noite deste domingo (12).

O condutor da motocicleta afirmou para a Polícia Militar que, ele trafegava pela via quando o casal tentou atravessar a via. O motociclista afirmou que tentou desviar, mas não conseguiu e atingiu o casal.

O motociclista permaneceu no local do acidente e acionou uma ambulância do Samu. Os socorristas realizaram os primeiros procedimentos e encaminharam o casal para o Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

O estado de saúde do casa não foi considerado grave. Uma equipe da Polícia Militar foi ao local e orientaram o trânsito que ficou congestionado.