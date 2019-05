Casal é assassinado a tiros em Cascavel, no Ceará

Um homem e uma mulher foram assassinados a tiros no final da manhã desta sexta-feira (26) na localidade de Mirante da Serra, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a polícia está investigando as causas do homicídio.

Segundo informações de testemunhas, o casal teria morrido por ter presenciado a tentativa de assassinato de um policial militar do Comando de Policiamento de Rondas Intensivas e Ostensivas (CPRaio), que foi baleado na perna em Cascavel na noite da última quarta-feira (24). O casal teria interesse em denúnciar o crime.

Identificados como Rafael de Jesus Ribeiro (31) e Vanessa Costa de Oliveira (37), o casal estava trafegando em um veículo quando foi surpreendido por suspeitos, que chegaram ao local em uma motocicleta. Após o crime, os criminosos fugiram do local.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Delegacia Municipal de Cascavel estão realizando os primeiros levantamentos sobre o duplo homicídio. As Polícias Civil e Militar estão em diligências para identificar e capturar os autores do crime.