Casal é assassinado a tiros em calçada do bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza

Um duplo homicídio foi registrado na noite desta quinta-feira (13), no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. As vítimas, um homem e uma mulher, estavam conversando em uma calçada quando foram atingidas pelos tiros.

Segundo relatos de testemunhas a policiais que atendereram à ocorrência, suspeitos em duas motocicletas passaram pela rua atirando contra o casal, que morreu no local. Outras pessoas também estavam na calçada no momento do crime, mas não há informações se elas ficaram feridas. Outra versão repassada aos agentes é de que os suspeitos estavam em um veículo quando passaram atirando.

De acordo com levantamentos policiais feitos no local, as vítimas moravam na cidade de Caucaia antes de se mudarem para Fortaleza. Os dois não tinham antecedentes criminais.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.