Casal e adolescente são capturados durante assalto a ônibus; passageira foge e aciona a polícia 

Um casal e uma adolescente assaltaram um ônibus que faz a linha 174 - Antônio Bezerra Unifor, no início da tarde desta terça-feira (3). O trio, armado de faca, anunciou o assalto quando o coletivo passava pela avenida Sargento Hermínio, em Fortaleza. Uma passageira conseguiu fugir do transporte e acionou a polícia. Os dois suspeitos foram presos e a adolescente apreendida.

De acordo com a delegada Natália Figueiredo, da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), a jovem conseguiu fugir do coletivo e acionou uma viatura da polícia que passava próximo ao local. Após a denúncia, policiais abordaram o coletivo e capturaram os suspeitos. Mais de 10 pessoas foram assaltadas.

O homem envolvido no assalto, identificado como Ryan Martins Ferreira, ameaçou uma das vítimas colocando uma faca em seu pescoço. A mulher, identificada como Maria Katiane Melo Freires, e a adolescente recolheram os pertences dos passageiros.

Segundo um passageiro do coletivo que preferiu não se identificar, os suspeitos foram agressivos e ameaçaram as vítimas. "Eles subiram no ônibus e já foram logo tomando os celulares de todo mundo. Foram agressivos e mostraram faca ameaçando a gente", relatou.

Ainda de acordo com a delegada, Ryan Ferreira usa tornozeleira eletrônica e tem antecedentes criminais por roubo. Katiane Melo também já possui passagens pela polícia por vários roubos e homicídio. Os dois serão autuados em flagrante por mais um crime de roubo e por corrupção de menores.

A adolescente apreendida será levada a uma Unidade de acolhimento. Ryan Ferreira e Katiane Melo foram encaminhados para a Delegacia de Capturas, no Centro de Fortaleza.