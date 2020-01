Casal denuncia agressão e homofobia por motorista de aplicativo no bairro Meireles, em Fortaleza

Um casal de empresários denunciou um motorista da Uber por homofobia e agressão, depois de solicitarem um carro na Rua Monsenhor Bruno, no Bairro Meireles, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (2). Conforme os passageiros, o motorista alegou que não ia "levar viado" no carro dele e desferiu um tapa no rosto de uma das vítimas. A Uber informou que o caso está sendo apurado.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pelas vítimas no 2º Distrito Policial, o casal solicitou e, depois de entrarem no veículo, o motorista percebeu que eles eram homossexuais e desferiu um tapa no rosto de uma das vítimas. Em seguida, o condutor alegou que "não ia levar viado" no transporte dele, referindo à orientação sexual dos dois homens.

"Meu marido e eu pedimos um Uber por volta de 9h da manhã, e quando entramos no carro o motorista disse que não ia levar 'viado' e deu um tapa no meu companheiro, que já é um senhor. Saímos do carro e ele ainda discutiu e nos ameaçou", conta uma das vítimas.

Em nota, a Uber informou que tem uma política de tolerância zero a qualquer forma de discriminação em viagens realizadas em sua plataforma. A empresa de transporte por aplicativo também colocou que o caso está sendo apurado e que medidas cabíveis serão tomadas.