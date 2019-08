Casal de namorados realizam assaltos em série e são capturados pela polícia em Maracanaú

Policiais do Raio capturaram na noite desta sexta-feira (23) um casal de namorados suspeito de realizar uma série de assaltos em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. A dupla foi presa por agentes do Raio na Rua Chanceler Edson Queiroz, no Bairro Jardim Bandeirantes, após denúncias.

Durante a abordagem, Bruno Adson da Silva Ponciano, 22, e Maria Luana Araújo de Oliveira, 27, estavam com 15 aparelhos celulares, bolsas das vítimas, além de uma arma de fogo falsa.

Segundo a polícia, eles alugaram uma motocicleta para realizar as ações criminosas e agiam principalmente na região da Pajuçara.

A dupla foi levada para a delegacia municipal, onde foram autuados por assalto. Várias vítimas compareceram a unidade policial e reconheceram o casal.