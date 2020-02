Casal da Síria é preso em flagrante com passaportes falsos tentando embarcar para a Europa

Um casal natural da Síria foi preso em flagrante com passaportes falsos no Aeroporto de Fortaleza tentando embarcar para a Europa. A prisão, realizada pela Polícia Federal, aconteceu no último sábado (1º), mas só foi divugada na noite desta segunda-feira (3).

A dupla queria embarcar para Amsterdã, na Holanda, para de lá ir para Paris, França.

Segundo a PF, o casal recebeu a voz de prisão em flagrante pelo crime de uso de documento falso. Os dois foram encaminhados para a sede da Superintendência Regional da PF no Ceará.