Casa lotérica é assaltada e na fuga bandidos trocam tiros com policial no São João do Tauape

Três homens e uma mulher assaltaram uma casa lotérica na manhã deste sábado (6), no Bairro São João do Tauape, em Fortaleza. Na fuga, um policial que passava pelo local percebeu a ação dos suspeitos e atirou.

A gerente do local, que não quis se identificar, disse para o Sistema Verdes Mares que o assalto aconteceu por volta das 7h40, quando uma funcionária se preparava para abrir o estabelecimento. Um dos suspeitos rendeu a vítima e, com a ajuda do outro membro do grupo, levou uma quantia em dinheiro não revelada pela casa lotérica. A gerente afirmou também que os criminosos agiram com violência.

“Eles abordaram a minha funcionária quando ela estava abrindo uma das portas. Uma pessoa ficou com ela e outros dois entraram e pediram para ela informar o local que guardava o dinheiro. Na hora que eles estavam saindo, um policial passava pelo local e revidou”, afirmou.

Veja a ação dos criminosos:

Ainda de acordo com a gerente da lotérica, um dos suspeitos foi preso por equipes da Polícia Militar. Os outros seguem foragidos. Não há registro de feridos.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e aguarda resposta.