Casa é invadida por homens armados e família é feita refém no bairro Monte Castelo

A família de um comerciante foi feita refém durante um assalto realizado por dois homens armados em uma residência no bairro Monte Castelo, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (29). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos renderam a família e roubaram vários aparelhos celulares.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o dono da casa, um comerciante, relatou que os suspeitos trancaram ele, o filho e a esposa dentro de um quarto. "Meu filho estava saindo de casa quando eles invadiram. Prenderam a gente dentro de um quarto e roubaram os celulares da minha loja. Nunca tínhamos passado por isso e nem por algo parecido. Nossa família está muito abalada", disse o comerciante.

O filho do comerciante foi ferido por um dos suspeitos e precisou de socorro. "Um dos assaltantes bateu com a arma na cabeça do meu filho que abriu um corte. Ele foi socorrido para um hospital com a cabeça sangrando. Eles também bateram com a arma na minha boca que cortou", relatou o comerciante.

Estoque em casa

Segundo o comerciante, a residência assaltada também era usada como estoque da sua loja de celulares. A vítima informou que os suspeitos foram ao local já sabendo que ele guardava os aparelhos lá. O comerciante estima que cerca de 30 aparelhos foram levados pelos suspeitos. A Polícia Civil investiga o caso para capturar e prender os autores do crime. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial, no bairro Monte Castelo.

