Casa é atingida por incêndio e idoso de 101 anos é resgatado no bairro Demócrito Rocha

Uma casa foi atingida por incêndio na noite desta quarta-feira (15) e um idoso de 101 anos, que mora no local, foi resgatado pela filha com a ajuda de populares, na rua Belo Horizonte, no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza.

O fogo atingiu um dos quartos da residência, destruiu um colchão e móveis que estavam no cômodo. Parte da parede da sala também foi incendiada. O idoso e a filha estavam em outro quarto e não ficaram feridos.



As chamas foram contidas inicialmente por um homem que passava de carro pelo local e usou o extintor do veículo. Vizinhos ajudaram até a chegada do Corpo de Bombeiros, que conseguiram controlar o fogo.



A causa do incêndio pode ter sido um curto-circuito em uma tomada onde estava ligado um aparelho de TV. O quarto atingindo pelo fogo pertence a outra filha do idoso, dona da residência, que não estava em casa quando o episódio aconteceu.