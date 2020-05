Casa de pai de vereador é alvo de tiros em Barbalha, no interior do Ceará

O pai do vereador Dorivan Amaro dos Santos (PT), de Barbalha, teve a casa atingida por vários tiros na noite deste sábado (2), no bairro Cirolândia, no interior do Ceará. Um veículo que estava estacionado na garagem da residência também foi atingido pelos tiros.

Conforma a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), agentes da Polícia Militar foram até o local do crime para realizar buscas, mas nenhum suspeito foi encontrado.

O dono da residência informou à reportagem não saber a motivação do crime, mas acredita que esteja relacionado à profissão do filho vereador. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Municipal de Barbalha, vai investigar o caso.