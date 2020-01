Casa de jogos de azar é desativada e mais de R$ 7.000 são apreendidos no Centro de Fortaleza

Divulgação/Polícia Militar do Ceará (PMCE)

Uma casa de jogos de azar foi desativada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na noite dessa quarta-feira (8), na Rua Guilherme Rocha, no bairro Centro, em Fortaleza. De acordo com a Corporação, dezesseis pessoas, entre elas, dois funcionários, foram detidos, mas foram liberados após prestarem depoimento.

Conforme a Polícia Militar, a operação foi realizada após investigações na região sobre uma denúncia de cárcere privado em uma residência. Durante as buscas, os militares encontraram, no imóvel denunciado, o funcionamento de jogos de azar. Um banner, encontrado no estabelecimento, informava que o local funcionava de segunda-feira a domingo, até a madrugada. Foram apreendidos, segundo a PMCE, 24 máquinas caça-níqueis, um cofre portátil, uma máquina de cartão de crédito e R$ 7.080 reais.

Os dois funcionários e as outras quatorze pessoas, detidos na ação, segundo a Polícia, foram encaminhados para o 34º Distrito Policial, localizado na Rua Princesa Isabel, no bairro Farias Brito, onde um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi feito contra os suspeitos pela conduta de jogos de azar, prevista na Lei de Contravenções Penais.