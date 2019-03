Carros que aparecem em vídeo com modelo e placas iguais estavam sendo conduzidos para delegacia

Dois veículos com modelos e placas iguais, que aparecem em um vídeo que está sendo divulgado em grupos de whatssapp e redes sociais, circulando juntos por uma via em Fortaleza, estavam sendo conduzidos para uma delegacia. Conforme o delegado Joanilson Albuquerque, do 10º Distrito Policial, a imagem mostra o momento em que os dois automóveis modelo Honda HRV vermelhos, com placas PMQ 3304, são levados para averiguação por conta de uma denúncia de falsificação.

De acordo com o delegado, o proprietário do carro original recebeu 27 multas em 6 meses e começou a suspeitar de que o carro poderia ter sido clonado. Um amigo que sabia do caso viu um veículo igual ao da vítima e, ao entrar em contato com o homem para verificar as informações, percebeu que se tratava de um clone.

O carro adulterado estava no estacionamento de uma clínica no Bairro Parangaba. A polícia foi acionada e conseguiu prender uma mulher, identificada apenas como Paula Rafaela. Na delegacia foi constatado que o carro que a mulher conduzia estava com a placa e o chassi adulterado.

Segundo o delegado Joanilson, a suspeita informou para a polícia que comprou o veículo de um homem na Avenida José Bastos. Quando questionada sobre transferência, ela informou que após a compra o homem sumiu e não entregou o documento.

A mulher foi autuada em flagrante por falsificação de documento público e adulteração de chassi e encaminhada para ficar detida na Delegacia de Capturas e Polinter (DECAP), no José Bonifácio. Porém a suspeita foi liberada na Decap. O delegado Joanilson Albuquerque não soube informar o motivo da soltura da suspeita.