Um carro pegou fogo por volta das 13h desta quinta-feira (7), na Avenida Desembargador Gonzaga, na Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. De acordo com o tenente-coronel Oscar Neto, uma viatura do Corpo de Bombeiros foi ao local para debelar o fogo. Ninguém ficou ferido.

Segundo testemunhas, o motorista do veículo estava dentro do carro no momento em que o fogo começou, mas conseguiu sair e não se feriu. Não há informações sobre como o fogo começou e nem sobre as causas do incêndio.