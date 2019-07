Carro invade ciclofaixa e atropela ciclista no bairro Farias Brito

Um ciclista de 35 anos foi atropelado por um carro que invadiu a ciclofaixa no cruzamento da Avenida Bezerra de Menezes com Rua Raimundo Arruda, no bairro Farias Brito, na noite desta segunda-feira (29). O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro a vítima.

De acordo com testemunhas, o homem, que não teve a identidade revelada, foi socorrido por uma equipe do Samu. Ele teve ferimentos na cabeça e nas pernas, porém recusou ser levado para uma unidade hospitalar e foi liberado após assinar um termo de responsabilidade. O estado de saúde do ciclista era estável.

A placa do veículo atropelador foi anotada por populares e repassada para a polícia, que irá investigar o caso.