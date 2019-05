Carro em alta velocidade atropela e mata entregador no bairro Itaoca

Um entregador de lanches identificado como Luiz Gonzaga Amorim da Silva Júnior, de 40 anos, morreu após ser atingido por um carro em alta velocidade no cruzamento da Rua Barão de Canindé com Rua Mundica de Paula, no Bairro Itaoca, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (22). O acidente aconteceu por volta das 22 horas.

Conforme testemunhas, um carro que estava em alta velocidade atingiu a traseira da motocicleta pilotada pela vítima. Com o impacto, Luiz Gonzaga foi arremessado da moto, caiu na calçada de uma escola e morreu no local.

Segundo familiares, Luiz Gonzaga estava fazendo a última entrega da noite e depois seguiria para casa. Ele era casado e pai de uma criança que possui uma doença grave.

Após o acidente, o motorista do carro tentou fugir, mas foi contido por outros condutores que passavam pela via. Ele apresentava sinais de embriaguez. Três pessoas que estavam dentro do veículo fugiram antes da chegada da polícia.

Francisco Expedito Pereira, de 56 anos, foi preso e encaminhado para o 11º Distrito Policial, no Bairro Pan Americano. De acordo com o delegado João Henrique Silva Neto, o motorista vai ser autuado por homicídio com dolo eventual.

O suspeito possui antecedentes criminais e, durante depoimento, informou que estava consumindo bebida alcoólica antes do acidente acontecer. Os policiais encontraram garrafas dentro do veículo.

Moradores da região informaram que vários acidentes já foram registrados no local, que não possui semáforo e nem lombadas.