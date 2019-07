Carro descaracterizado da PM é flagrado com adesivo de aplicativo de transporte; veja vídeo

Um veículo oficial do Governo do Estado - Renault Duster, placas POK-7140 - com um adesivo de aplicativo de transporte, foi flagrado circulando em Fortaleza, no último sábado (20). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o carro é uma viatuara descaracterizada, do Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A ação foi registrada em vídeo por um popular, recebido pelo Sistema Verdes Mares, e viralizou nas redes sociais e em grupos de Whatsapp.

A SSPDS confirmou que o veículo é um carro oficial, que pertence à Polícia Militar, mas negou que ele estava prestando serviços de transporte de aplicativo. Segundo a Pasta, trata-se de uma viatura descaracterizada, do Serviço de Inteligência, que estava em uma investigação policial. O motivo do veículo estar com um adesivo de transporte por aplicativo não foi explicado. "Não poderão ser repassados para não comprometer o trabalho policial", afirmou o órgão, em nota.

No site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o veículo está cadastrado como um carro oficial. O órgão foi contactado pelo Sistema Verdes Mares para saber se o veículo poderia realizar transporte por aplicativo, mas não teve respostas até a publicação desta matéria.