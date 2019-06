Carro derruba poste e motorista escapa sem ferimentos em Fortaleza

Um carro bateu em um poste e o motorista escapou sem ferimentos na madrugada desta segunda-feira (10) em Fortaleza. O acidente foi registrado na Avenida Godofredo Maciel, no Bairro Maraponga.

Por causa do acidente, duas faixas da avenida no sentido Parangaba/Mondubim ficaram bloqueadas. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foram chamados para orientar o tráfego no local.

Não há informações das causas do acidente. Agentes da AMC afirmaram para o Sistema Verdes Mares que o motorista do veículo não teve ferimentos. O pai do condutor esteve no local na manhã desta segunda-feira e apenas disse que o filho não estava alcoolizado e estava se deslocando para sua residência.

Uma equipe da Enel Distribuição Ceará foi ao local para fazer os reparos e informou que aguardam outro caminhão chegar para desligar a fiação e fazer a retirada do poste.