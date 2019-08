Carro derrapa e atinge poste na estrada da Sabiaguaba

Um carro derrapou e atingiu um poste na estrada da Sabiaguaba, por volta das 9h40 da manhã desta quarta-feira (14). O motorista perdeu o controle do veículo depois de passar pela ponte que existe na via, que é uma continuação da Avenida Dioguinho, no bairro Caça e Pesca. O veículo atingiu o poste de ré e parte da estrutura caiu sobre o veículo.

O motorista alegou que o acidente aconteceu devido à pista molhada pela chuva e aos pneus carecas.

A parte do poste que quebrou atingiu o teto e o para-brisa do veículo, que ficaram bastante danificados. O motorista teve apenas leves arranhões mas, por pouco, não foi atingido pelo equipamento.

O homem seguia para o Centro de Referência da Assistência Social (Cras), da Praia do Futuro, local onde trabalha como motorista. O veículo é de uma locadora que fornece carros para a Prefeitura de Fortaleza.

Agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estiveram no local e, após os procedimentos, liberaram o motorista e o veículo.