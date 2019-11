Carro de passeio pega fogo após motorista colidir com poste em rodovia de Ubajara

Um veículo pegou fogo após o motorista colidir com um poste, por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira (6), no trecho da CE-187 que passa pelo município de Ubajara. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local para conter as chamas.

A vítima, um senhor de 73 anos, foi retirada do veículo por populares antes das chamas consumirem todo o carro. Os voluntários, que auxiliaram no resgate, relataram aos bombeiros que o condutor teve um mal súbito e bateu no poste.

O motorista foi levado para o Hospital Municipal de Tianguá em estado grave. O atual estado de saúde da vítima não foi informado.