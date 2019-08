Carro com sete pessoas capota e deixa dois mortos no Conjunto Palmeiras

Por volta de 21h de domingo (11), um acidente envolvendo um carro deixou dois mortos na Avenida Val Paraíso, na altura do Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. Um total de sete passageiros estavam no veículo. Familiares informaram que o grupo tinha passado o domingo numa confraternização. À noite, decidiram ir para outra festa.

Eles vinham do bairro São Cristovão e seguiam na Avenida Val Paraíso, com destino ao bairro José Walter.

O motorista perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com um poste da rede elétrica. O carro capotou e acabou parando em um trecho da Val Paraíso.

Condutores que passavam pelo local perceberam que uma das vítimas saiu do automóvel em busca de socorro.

Vítimas

Os outros seis ocupantes ficaram presos às ferragens. Duas pessoas morreram na hora. Eles são Francisco Eder Paiva da Silva (motorista) e Renata Ramalho Frutuoso.

Bruno de Souza, Ruan Holanda, Carlos Henrique Justiniano e Deusidete Ferreira do Santos Filho foram socorridos para o Instituto Doutor José Frota (IJF). O sétimo envolvido não foi identificado e saiu com poucos ferimentos.

Viaturas da Polícia Militar, moto patrulhamento, equipes de socorristas voluntários e também do Samu estiveram no local. Cerca de cinco ambulâncias do Samu foram destacadas para a ocorrência. Testemunhas informaram que o som do carro envolvido na tragédia estava alto e o grupo corria em alta velocidade.