Carro colide em poste e três pessoas ficam feridas no Mondubim

Um carro colidiu em um poste e deixou três pessoas feridas na Avenida Godofredo Maciel, na altura do Bairro Mondubim, em Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira (1º).

Conforme os socorristas voluntários que atenderam à ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 3h50min. Três jovens voltavam de uma festa quando o motorista do carro perdeu o controle do veículo e bateu em um poste.

As vítimas, dois homens e uma mulher, que não tiveram as identidades reveladas, foram socorridas por uma equipe do Samu e encaminhadas para o hospital.

Um dos feridos estava em estado grave e foi entubado no local do acidente. Os outros dois tiveram apenas ferimentos leves.