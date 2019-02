Carro capota, invade bar e deixa aniversariante preso às ferragens no Conjunto Ceará

Um carro invadiu o alpendre de um bar ao capotar depois de bater em uma árvore da Avenida H, no Conjunto Ceará, na madrugada desta quarta-feira (6). De acordo com a Polícia Militar, os quatro ocupantes do carro afirmaram que haviam saído para comemorar o aniversário de um deles.

Segundo os policiais, o veículo trafegava pela Avenida Ari Maia e, ao chegar na Avenida H, o motorista não percebeu o canteiro e perdeu o controle do carro, causando o acidente.

O aniversariante ficou preso às ferragens e Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a retirada da vítima, que só aconteceu após 40 minutos, quando foi feita uma abertura no teto do carro.

Os outros três ocupantes tiveram apenas ferimentos leves e saíram do carro sem dificuldade. As vítimas foram encaminhadas para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) esteve no local para apurar as causas do acidente.