Carro capota e professora morre na CE-265, em Catunda, no Ceará

Uma professora morreu e uma passageira ficou ferida após uma capotagem neste sábado (23) na CE-265, na localidade de Salitre, entre Monsenhor Tabosa e Catunda, no Ceará.

Segundo a polícia, o veículo capotou várias vezes, e a mulher, identificada como Lisiane Teixeira dos Santos, foi arremessada do carro. Ela não resistiu aos ferimentos. Já a passageira teve apenas escoriações.

A professora retornava de Monsenhor Tabosa, onde lecionava e seguia em direção à Catunda, quando perdeu o controle do veículo no trecho. Ela não usava cinto de segurança, de acordo com a PM.