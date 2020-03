Carro cai do viaduto inacabado da Alberto Craveiro

Um carro alugado por um motorista de aplicativo caiu do viaduto que está sendo construído sobre Alberto Craveiro,a uma altura de aproximadamente sete metros, em Fortaleza, na madrugada deste sábado (7).

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, um funcionário da empresa que alugou o carro, que preferiu não se identificar, informou que o carro foi assaltado e que os assaltantes tomaram o veículo do motorista de aplicativo. Durante a fuga, os suspeitos seguiram com o veículo pela parte do viaduto do Makro que ainda não foi concluída. O carro ainda se projetou por mais cinco metros na vegetação da alça que fica ao lado da Avenida Raul Barbosa.

O motorista por aplicativo que estava responsável pelo carro não foi identificado.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informou que, por volta de 2h58 deste sábado (7), foi passado à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) o relato sobre um capotamento de um veículo no bairro Aerolândia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foram até o local indicado, onde foi avistado o automóvel modelo Ônix, mas não foi visualizada vítima ou outra pessoa no local.