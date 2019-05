Carro avança sinal vermelho e é atingido por ônibus no Centro 

Um carro e um ônibus colidiram no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco com Castro e Silva, no Centro, na noite desta segunda-feira (29). O motorista e o passageiro do veículo ficaram feridos e foram socorridos para um hospital da região.

De acordo com a equipe da Polícia Militar (PM) que atendeu a ocorrência, o veículo de passeio avançou o sinal vermelho da Rua Barão do Rio Branco e foi atingido pelo ônibus de número 907, que faz a linha Castelo Encantado/Centro. Com a colisão, o carro invadiu a calçada e ficou preso entre um poste e o portão de um estabelecimento comercial.

O coletivo ia para a garagem quando o acidente ocorreu. Somente o motorista e o cobrador estavam dentro do veículo. Eles não ficaram feridos.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi ao local para controlar o trânsito na região.

Foto: Rafaela Duarte