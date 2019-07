Carro atropela e mata transexual que tentava atravessar BR-222, no Antônio Bezerra

Um carro atropelou e matou uma transexual que tentava atravessar a BR-222, no bairro Antônio Bezerra, na noite deste sábado (27). A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi atingida por um veículo modelo Ônix, no quilômetro 1 da rodovia.

Segundo a PRF, o carro seguia no sentido Fortaleza-Caucaia e transportava quatro ocupantes, que não ficaram feridos. Após o atropelamento, o condutor do veículo deixou o local a pé. Ele foi identificado através de uma documentação deixada no carro e deverá prestar esclarecimentos assim que for localizado.

Os passageiros permaneceram no automóvel e acionaram uma ambulância do Samu, porém a vítima já estava sem vida.