Carregamento com quase 20 kg de cocaína é encontrado escondido dentro de caminhonete em Tianguá

Agentes da Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) apreenderam, na noite desta segunda-feira (16), 19,5 quilos de cocaína no município de Tianguá, cidade a 310 km de Fortaleza. A apreensão ocorreu durante a abordagem a uma caminhonete no km 307 da rodovia BR-222. O condutor do automóvel foi preso em flagrante.

De acordo com agentes de segurança, durante a fiscalização, o motorista do veículo, de 25 anos, demonstrou insegurança e nervorsismo durante a inspeção. Dentro do veículo, foram encontrados, num compartimento oculto, 19 “tabletes” de substância análoga à cocaína.

O motorista, que já possuía antecedentes criminais por roubo, foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Fortaleza, para ser autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Maconha apreendida

A polícia também apreendeu, na segunda-feira, um quilo de maconha, durante uma fiscalização de rotina. Em Umirim, A 90 km da capital, por volta das 19h, agentes da PRF-CE apreenderam um quilo de maconha que estava sendo transportado em um veículo de passeio.

Durante a fiscalização, no km 100 da rodovia BR-222, os dois ocupantes do veículo estavam bastante nervosos e entraram em contradição diversas vezes, levantando a suspeita dos policiais. Após revista no veículo, uma sacola com três tabletes de substância análoga à maconha, totalizando um quilo da droga, foi encontrada embaixo do banco dianteiro.

Diante do fato, os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca para os procedimentos cabíveis.