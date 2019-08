Carga ilegal de vodca camuflada em fardos de ração é apreendida na BR-116, em Itaitinga

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) realizaram a apreensão de uma carga de ração animal e garrafas de vodca avaliada em R$ 268 mil, nesta quarta-feira (7), na BR-116, em Itaitinga.

Os 2.230 fardos de ração e as 550 caixas de vodca não tinham registro de recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A mercadoria vinha de Vitória da Conquista, na Bahia e seria descarregada em uma empresa no Bairro Jangurussu, na Capital.

Segundo Pedro Júnior, coordenador da Fiscalização de Mercadorias em Trânsito da Fazenda, a bebida estava camuflada em meio aos fardos de ração. “Inicialmente, o motorista apresentou somente as notas fiscais relativas aos sacos de alimento animal. Só depois que os fiscais acharam as caixas de vodca camufladas, o condutor mostrou a nota fiscal das bebidas”, relatou.

As notas não tinham selo. "Claro indício de que o transportador não passou nos postos de fiscalização instalados nas dividas do estado. O caminhão ingressou no Estado se utilizando de desvios, com a finalidade de fugir do pagamento de ICMS, numa clara tentativa de sonegação”, afirmou Pedro.

A empresa transportadora foi autuada a pagar o valor de R$ 124.605,32, referente ao ICMS devido e multa.