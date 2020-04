Carga ilegal com 50 mil carteiras de cigarro avaliada em R$ 250 mil é apreendida em Santa Quitéria

Ao todo, foram apreendidas 50 mil carteiras de cigarro distribuídas em 100 caixas Foto: Agência PRF/Divulgação

Após receber informações de um caminhão suspeito que havia trafegado por rodovias federais e estaduais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta terça-feira (28), uma carga ilegal com 50 mil carteiras de cigarro, avaliada em R$ 250 mil, no município de Santa Quitéria, no interior do Ceará.

A carga estava armazenada dentro de um caminhão carregado com feno, estacionado em um posto de combustíveis, na CE-257.

Após localizar o veículo e questionar o condutor, que estava hospedado em um estabelecimento próximo ao posto, a equipe da PRF encontrou 100 caixas de cigarros na carroceria do caminhão, entre feixes de feno.

Embora a comercialização da marca seja permitida no Brasil, o material não vinha acompanhado de nota fiscal. O motorista foi questionado sobre a procedência das carteiras de cigarro, mas respondeu apenas que havia feito o carregamento em uma cidade do Ceará, mas não tinha a nota fiscal em mãos.

Sem a identificação de origem se configura o crime de contrabando. Com isso, a ocorrência foi encaminhada para a Secretaria da Fazenda do Estado, em Fortaleza.

Outras cargas de cigarro apreendidas em abril

No último domingo (26), a PRF apreendeu outra carga com 77.450 pacotes de cigarros, avaliada em R$ 4,5 milhões, em um galpão fechado às margens da CE-090, no município de Caucaia, na Grande Fortaleza. Dois suspeitos foram presos em flagrante vigiando o local.

Já no dia 17 de abril, foi apreendida uma carga de 46.450 maços de cigarros contrabandeados. O material estava dentro de um caminhão no quilômetro 150 da BR-222, na cidade de Irauçuba. Cada maço de cigarro continha 10 carteiras, totalizando 464.500 mil carteiras.

No dia 1º de abril, uma quarta carga de 85 mil carteiras de cigarros contrabandeadas foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal em Fortaleza. O produto sem documentação foi encontrado no compartimento de carga de um veículo modelo M. Benz/Atego que trafegava na BR-020.