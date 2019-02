Carga de mais 5 milhões de cigarros importados é aprendida pela PRF em Russas

Uma carga com mais de 5 milhões de unidades de cigarros importados foi apreendida pela pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta terça-feira (19), na cidade de Russas, no Vale do Jaguaribe. O caminhão onde estava o produto, foi levado para a PRF do município, que fica no Km 160 da BR-116.

Após vistorias, os agentes descobriram, embaixo de uma lona, 537 caixas de cigarros. Segundo a PRF, cada caixa continha 10 mil unidades, totalizando 5.370.000 cigarros.

Ainda conforme a PRF, o condutor do veículo não foi encontrado. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para mais investigações.

A operação foi realizada em parceria com a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz).