Carga de leite em pó avaliada em R$ 380 mil é apreendida em Canindé

Uma carga com 14 toneladas de leite em pó roubadas em Pernambuco foi apreendida na noite desta segunda-feira (18), no trecho da BR-020 que passa pelo município de Canindé. Os produtos, avaliados em R$ 380 mil, estavam no interior de um caminhão, onde também foram encontrados seis unidade de anfetaminas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 18 horas, agentes abordaram o veículo com placa de Minas Gerais e o motorista apresentou uma nota fiscal de uma empresa de materiais plásticos, incompatível com a carga do gênero alimentício.

Após consulta com a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz), foi verificado que a carga havia sido roubada em Salgueiro (PE), no dia 30 de setembro de 2019. O condutor foi detido por crime de receptação e porte de droga. A polícia civil de Canindé está conduzindo as investigações.