Carga de cigarro contrabandeado é encontrada em caminhão escondida em capim, em Fortaleza

Um carregamento de cigarros contrabandeados foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal nesta segunda-feira (18), em um caminhão no bairro Jangurussu, em Fortaleza. A mercadoria ilegal estava escondida em meio a uma carga de capim.

Segundo a PRF, o caminhão trafegava pela Avenida Jornalista Tomás Coelho (Perimetral). Ao avistar a viatura da polícia, o motorista entrou rapidamente em um galpão próximo à via. Os agentes seguiram até o local, mas já não encontraram o condutor do veículo ou qualquer outra pessoa no imóvel.

O material foi encontrado na carroceria do caminhão. Foram 5.600 pacotes, correspondendo a 56 mil carteiras de cigarro de origem paraguaia, avaliados em cerca de R$ 300 mil.

O caminhão e a mercadoria ilícita foram encaminhados à sede da PRF, em Fortaleza.