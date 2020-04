Carga de alimentos avaliada em R$ 35 mil é recuperada pela polícia em Caucaia

Uma carga avaliada em mais de R$ 35 mil em produtos alimentícios roubados foi recuperada pela polícia na tarde desta segunda-feira (30), na rodovia CE-085, em Caucaia. O roubo dos produtos havia acontecido três horas antes no município de São Luís do Curu. O homem que conduzia o caminhão com a carga foi preso.

O condutor foi identificado como Francisco André da Silva Clemente, de 35 anos. Ele possui antecedentes criminais por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e roubo de veículo. Aos policiais, Clemente confirmou participação no crime e disse ainda que o motorista do caminhão e um ajudante estavam com outros dois cúmplices do roubo, e que seriam liberados após a entrega da mercadoria.

No veículo, os agentes de segurança encontraram um bloqueador de sinal para evitar que o caminhão fosse rastreado. Francisco André foi levado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia. Os outros dois suspeitos não foram localizados.

As vítimas do roubo, o motorista e o assistente, foram liberadas na localidade de Croatá, em São Gonçalo do Amarante. O proprietário do carregamento foi contatado e compareceu à unidade policial, onde teve o material restituído.

Equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) e a Delegacia Metropolitana de Caucaia estão à frente das investigações.