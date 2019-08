Cão roubado de abrigo é recuperado pela Polícia e suspeito é preso

Um cão do Abrigo São Lázaro, localizado no bairro Siqueira, foi roubado por um homem, identificado como Warley Santos Andrade, 24, na última quarta-feira (31). O suspeito levou o animal após ameaçar uma voluntária da instituição com um simulacro de arma de fogo. A Polícia Militar prendeu o homem horas depois do crime.

Uma das ativistas do Abrigo que estava presente durante ação, Shefani Rofrigues, informou que o suspeito foi até a Instituição para ver um cachorro que ele havia doado há cerca de um ano. Os voluntários informaram que o animal de Warley havia morrido e apresentaram para ele um cão semelhante.

Além da visita, Warley Santos pediu para ficar com o animal, os colaboradores da Organização Não Governamental (ONG), contudo, negaram o pedido do homem, pois o cachorro apresentado estava com problemas de saúde, contou a ativista.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após ter o pedido negado, ele exibiu um simulacro de arma de fogo contra os colaboradores. Após a ameaça, Warley levou o animal consigo em um táxi que ele havia contratado para levá-lo até o abrigo.

A Polícia Militar foi acionada pelos voluntários do Abrigo. O taxista foi localizado pela PM e informou o endereço onde tinha deixado o homem e o cachorro. Os policiais foram ao local e realizaram a prisão em flagrante do suspeito e resgataram o animal.

Warley Santos foi levado para o 32º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por roubo mediante grave ameaça. O cachorro foi levado de volta para o Abrigo.