Camisas oficiais do Ceará são furtadas e dupla é presa por vender os produtos na internet

Dois homens foram presos nesta terça-feira (16) suspeitos de vender camisas oficiais do Ceará Sporting Club pela internet. Os produtos foram furtados enquanto eram transportados para Fortaleza. Em nota, o clube informou o furto de um lote de 22 camisas oficiais e inéditas e lamentou a ocorrência.

Após o departamento jurídico do clube comunicar o fato à polícia, os agentes de segurança do serviço de inteligência do 21º BPM identificaram os responsáveis pela comercialização ilegal. Eles foram presos no momento em que tentavam vender os produtos. Os suspeitos foram conduzidos ao 26º Distrito Policial, onde foram autuados pelo crime de receptação.

Apesar do furto do lote das camisas, o clube confirmou que está mantida para esta quinta-feira (18) a festa oficial de lançamento da nova camisa.